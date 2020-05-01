Вступительные экзамены в молдавских университетах летом пройдут в режиме онлайн, при этом большинство молдавских ВУЗ-ов уже готовы перейти на такой формат, хотя, увы, не намерены снижать цены за обучение.
И все же некоторые поблажки в связи с этим будут - так, ректор ASEM Григорий Белостечник дал понять, что его учреждение намерено предложить выгодные условия, и зачисляться будут даже студенты со средними, как выразился Белостечник, оценками (не уточнив, что в его понимании "средняя оценка"), передает bloknot-moldova.md.
- Мы готовимся к тому, что вся абитуриентская кампания пройдет в режиме онлайн, - пояснил Белостечник.
К этому же готовятся и в Мединституте - именно там дали понять, что цена на обучение меняться не будет, несмотря на онлайн-режим.
- Эта ситуация показала, что медицина - это благородная профессия. И, исходя из общей ситуации в стране и экономике, мы не станем менять цены на обучение, - добавил ректор ASEM. bloknot-moldova.md