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В молдавских университетах вступительные экзамены пройдут летом в режиме онлайн

В молдавских университетах вступительные экзамены пройдут летом в режиме онлайн

Вступительные экзамены в молдавских университетах летом пройдут в режиме онлайн, при этом большинство молдавских ВУЗ-ов уже готовы перейти на такой формат, хотя, увы, не намерены снижать цены за обучение.

И все же некоторые поблажки в связи с этим будут - так, ректор ASEM Григорий Белостечник дал понять, что его учреждение намерено предложить выгодные условия, и зачисляться будут даже студенты со средними, как выразился Белостечник, оценками (не уточнив, что в его понимании "средняя оценка"), передает bloknot-moldova.md.

- Мы готовимся к тому, что вся абитуриентская кампания пройдет в режиме онлайн, - пояснил Белостечник.

К этому же готовятся и в Мединституте - именно там дали понять, что цена на обучение меняться не будет, несмотря на онлайн-режим.

- Эта ситуация показала, что медицина - это благородная профессия. И, исходя из общей ситуации в стране и экономике, мы не станем менять цены на обучение, - добавил ректор ASEM.
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
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