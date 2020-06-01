В парковой зоне одного из сел за два дня обнаружили 730 снарядов времен Второй мировой войны. В селе Спиченцы Винницкой области в парковой зоне выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГСЧС.
6 июня сначала нашли около 300 снарядов. В итоге во время обследования территории пиротехники обнаружили и изъяли 628 единиц ВНП: АС-45 – 414 единиц, АС-76 – 213 единиц, ММ-82 - 1 единицу, передает korrespondent.net.
Кроме того, 7 июня нашли еще 102 снаряда. Все взрыво-опасные предметы обезвредят 8 июня.
Ранее сообщалось, что в Одесской области от взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны погиб местный житель. korrespondent.net