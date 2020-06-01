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Украина возобновляет работу баз отдыха

Украина возобновляет работу баз отдыха

Власти Украины ослабляют карантинные меры в связи с распространением коронавируса и со среды возобновляют работу базы отдыха и санатории, разрешается проведение массовых культурно-художественных мероприятий.

Об этом накануне сообщил министр здравоохранением Максим Степанов, передает tass.ru

"Согласно нашему плану выхода из карантина, следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает в том числе начало функционирования баз отдыха. Все эти базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", - сказал Степанов на брифинге.

По информации Минздрава, со среды разрешена работа только баз отдыха и санаториев, а детские лагеря пока что остаются под запретом. Проведение массовых культурно-художественных мероприятий должны проходить с определенными эпидемическим ограничениями: одновременное пребывание посетителей мероприятия из расчета не больше одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории под открытым небом или общей площади помещения учреждения культуры. Посетители в помещении учреждения должны быть в масках. Обязательны температурный скрининг и дезинфекция, соблюдение дистанции полтора метра между посетителями на сидячих местах. За столиками - не больше четырех человек (без учета детей до 14 лет). Фан-зоны пока под запретом.

Киев также хотел открыть пункты пропуска на линии разграничения в Донбассе, однако в Донецке и Луганске заявили о преждевременности таких мер, поскольку они не соответствуют реальной эпидемической обстановке на Украине.

Адаптивный карантин

Карантин в стране объявлен с 17 марта до 22 июня, однако 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер, во время которого разрешили работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап послабления начался 22 мая, когда страна перешла на модель так называемого адаптивного карантина, что означает ослабление противоэпидемических мер в регионах по решению местных комиссий. 1 июня в стране возобновили работу спортзалы и начались перевозки между регионами. С 5 июня разрешили внутреннее авиасообщение и работу заведений общественного питания, а также проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м.

По состоянию на 9 июня число инфицированных новым коронавирусом на Украине составило 394, днем ранее Минздрав сообщал о 463 случаях заражения. Таким образом, динамика роста заболеваемости в стране за сутки уменьшилась почти на 15%. По данным ведомства, всего за время пандемии на Украине зафиксировано 27 856 случаев коронавируса, 12 412 человек выздоровели (44,6%), 810 человек умерли (2,9%).

tass.ru
  • Сегодня, 07:14
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