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Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"

Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила киевские власти в подписании меморандума о кредитах от МВФ на кабальных условиях.

Ранее Совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в пять миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна в ближайшее время получит первый транш от организации. По данным украинского Минфина, это случится 11 июня, передает ria.ru
"То, что происходит сегодня, граничит с потерей независимости страны, государства, системы управления своей жизнью", — заявила Тимошенко в эфире телеканала NewOne.

Она возмутилась тем, что меморандум не вынесли на публичное обсуждение и не представили парламенту.

"Ночью, никому не показывая этот документ, подписали президент, глава Нацбанка, министр финансов, премьер-министр", — уточнила политик.

Тимошенко задалась вопросом, почему такие решения руководство страны принимало втайне от народа, и почему детали документа будут обнародованы МВФ, а не киевскими властями.

"И тут было что скрывать. И то, что тут скрыли, несовместимо с независимостью страны и благосостоянием украинцев", — заявила парламентарий.

По ее словам, ресурсы Украины не принадлежат стране и народу, а прибыль от них не попадет к людям.

"И вот этот меморандум закрепляет ситуацию, при которой у украинцев забирают последнее", – заключила Тимошенко.

ria.ru
  • Вчера, 21:31
  • DTV
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