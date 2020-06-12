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Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, сообщил в пятницу министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина, наконец, получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО", - написал Кулеба в своем Twitter, , напомнив, что Киев подал заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО еще в январе, передает ria.ru

В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, из-за чего Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Согласно программе украинского правительства, страна и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Однако бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.

Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

ria.ru
  • Сегодня, 18:39
  • DTV
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