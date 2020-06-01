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На Украине изменятся правила пользования мобильной связью

На Украине изменятся правила пользования мобильной связью

На Украине подготовили новые правила пользования мобильной связью, и теперь операторов и абонентов ждут ряд нововведений.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3014 "Об электронных коммуникациях", который регулирует отношения на рынке между государством, поставщиками и пользователями услуг, передает unian.net

Документ определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в сфере электронных коммуникаций, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что реализация законопроекта предусматривает увеличение расходов из государственного бюджета, связанных с осуществлением радиочастотного мониторинга.

Что изменится для абонентов ?

- абонент больше не будет получать тех уведомлений, на которые не подписался. За рассылку СМС спама устанавливается штраф от 1 700 до 8 500 гривен

- заявленная оператором скорость не будет отличаться от реальной

- упрощение процедуры защиты прав абонента. При неправомерном списании средств со счета вопрос можно решать, обратившись к регулятору с электронной жалобой

- увеличение штрафов за нарушение прав абонентов. Суммы теперь составят от 17 тысяч до 85 тысяч гривен за каждый факт нарушения.

Какие новшества ждут мобильных операторов?

- появится шеринг частот, и теперь операторы смогут использовать одинаковые частоты и распределять их между собой

- технологическая нейтральность и право самостоятельно выбирать, какое поколение связи использовать на своих частотах

- разные мобильные операторы смогут передавать лишние частоты друг другу, а не регулятору, как прежде

- геолокации пользователей и географический обзор сетей оператор должен будет передавать государству.
unian.net
  • Вчера, 18:12
  • DTV
  • Просмотров: 58
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