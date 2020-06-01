По состоянию на 29 июня в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 46 человек с подозрением на COVID-19. В их числе шесть детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 155 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 12 несовершеннолетних. Пневмония у 75 больных. В реанимации – девять пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены двое, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Всего с начала эпидемии среди приднестровцев зарегистрировано 1196 случаев заражения COVID-19. Умерли 46 человек. Успешно прошли лечение 972 пациента. mvdpmr.org