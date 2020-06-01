Додон: После 15 июля возможно открытие детских садов Об этом глава государства заявил в ходе сегодняшнего брифинга для прессы по итогам совещания с высшим руководством страны.
Однако президент уточнил, что решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране, сообщает point.md
По словам Додона, первые детские сады будут открыты в сельской местности.
«Мы также обсудили возможность открытия детских садов. После 15 июля, если ситуация будет благоприятной, мы вновь откроем детские сады, начнем с учреждений в сельской местности. На прошлой неделе мы зафиксировали 17-процентное снижение числа случаев заболевания, и уровень заражения снижается», - сказал Додон.
Напомним, что все детские сады и школы в стране были закрыты 11 марта в связи с пандемией коронавируса.
После 15 июля гражданам, въезжающим в страну, могут отменить 2-недельный карантин Граждане, въезжающие в страну, возможно, будут освобождены от обязательной двухнедельной изоляции.
Если динамика эпидемиологической ситуации будет положительной, то после 15 июля Чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья примет решение по этому вопросу, сообщает unimedia.info
Об этом заявил глава государства Игорь Додон после встречи с высшим руководством страны.
«Если ситуация не ухудшится, премьер-министр предложит после 15 июля отменить обязательство по карантину для граждан нашей страны», - сказал Додон.
Отметим, что в настоящее время все граждане Республики Молдова, въезжающие в страну, обязаны оставаться в карантине в течение 14 дней.