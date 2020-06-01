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В Молдове некоторые ограничения могут быть отменены. Додон: «Мы наблюдаем положительную динамику»

В Молдове некоторые ограничения могут быть отменены. Додон: «Мы наблюдаем положительную динамику»

Додон: После 15 июля возможно открытие детских садов
Об этом глава государства заявил в ходе сегодняшнего брифинга для прессы по итогам совещания с высшим руководством страны.

Однако президент уточнил, что решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации в стране, сообщает point.md

По словам Додона, первые детские сады будут открыты в сельской местности.

«Мы также обсудили возможность открытия детских садов. После 15 июля, если ситуация будет благоприятной, мы вновь откроем детские сады, начнем с учреждений в сельской местности. На прошлой неделе мы зафиксировали 17-процентное снижение числа случаев заболевания, и уровень заражения снижается», - сказал Додон.

Напомним, что все детские сады и школы в стране были закрыты 11 марта в связи с пандемией коронавируса.

После 15 июля гражданам, въезжающим в страну, могут отменить 2-недельный карантин
Граждане, въезжающие в страну, возможно, будут освобождены от обязательной двухнедельной изоляции.

Если динамика эпидемиологической ситуации будет положительной, то после 15 июля Чрезвычайная комиссия в области общественного здоровья примет решение по этому вопросу, сообщает unimedia.info

Об этом заявил глава государства Игорь Додон после встречи с высшим руководством страны.

«Если ситуация не ухудшится, премьер-министр предложит после 15 июля отменить обязательство по карантину для граждан нашей страны», - сказал Додон.

Отметим, что в настоящее время все граждане Республики Молдова, въезжающие в страну, обязаны оставаться в карантине в течение 14 дней.

point.md
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
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