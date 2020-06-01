Согласно информации, предоставленной руководителем Оперштаба Русланом Мовой, в инфекционных госпиталях республики проходят лечение 155 граждан с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Еще 46 человек, из которых шестеро детей, находятся в карантинных центрах с подозрением на инфицирование. Всего за время исследований заболевание COVID-19 диагностировано у 1196 приднестровцев. Количество умерших – 46 человек (3.8%). Количество выздоровевших – 972 (более 81%).
Согласно статистическим данным, количество обращений граждан в «скорую» из-за высокой температуры тела (что является одним из симптомов инфицирования) в июне снизилось и уже практически сравнялось с аналогичным периодом прошлого года. Сравнительные данные по поручению Главы государства участникам заседания Оперштаба представил руководитель ГУ «Республиканский центр скорой медицинской помощи» Евгений Калалб. «Если говорить о периоде с марта по май 2020 года, то количество вызовов специалистов скорой помощи к температурящим пациентам было в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В июне уже наблюдается снижение вызовов, можно говорить о практически тех же показателях, что и в прошлом году», – отметил Евгений Калалб. Статистика последних трех дней показала: в скорую помощь в среднем в сутки обращается 130 человек, из них с высокой температурой – 14, передает пресс-служба президента.
Пока количество обращений в скорую помощь снижается, количество звонков на горячую линию кризисного центра МВД продолжает расти. Свыше ста тысяч обращений приднестровцев приняли специалисты МВД с начала работы горячей линии. Большой поток звонков связан с вопросами граждан о возможности выезда за пределы республики. Причины разные: необходимость экстренно выехать на лечение в другую страну – такие обращения рассматриваются в первую очередь, просьбы о выезде в соседние государства для трудоустройства или работы – этот вопрос на заседании потребовал детального обсуждения.
Руслан Мова проинформировал присутствующих о росте заболеваний среди приднестровцев, которые работают на предприятиях в Молдове. Для граждан и юридических лиц, трудящихся на молдавских предприятиях, в которых отмечены вспышки заболевания, Оперштаб ужесточил требования по выдаче разрешений на пересечение границы. «Это касается, например, предприятия «Кодру», где работали 104 наших гражданина, из которых 10 заразились коронавирусом. На сегодняшний момент к этим десяти прибавилось ещё трое заболевших их близких родственников», – рассказал Руслан Мова. Факты заболевания выявлены и на другом предприятии Молдовы, где трудятся 190 граждан Приднестровья. Среди них уже есть трое заражённых COVID-19. Это жители Дубоссар и Бендер. Ранее выданные работникам этих двух молдавских предприятий разрешения на пересечение границы аннулированы, а сами работники будут находиться в течение 14 дней в условиях самоизоляции под наблюдением медиков. Президент подчеркнул: «Пока в соседних государствах эпидемиологическая ситуация не нормализуется, ограничения, которые касаются правил пересечения приднестровской границы, должны оставаться неизменными».
Говоря об экспресс-тестировании, участники заседания подчеркивали его эффективность при выявлении заражений в больших коллективах. Так, в результате такого тестирования на днях в РКБ было выявлено инфицирование медсестры хирургического отделения. Сначала положительный результат показал экспресс-тест, после инфицирование подтвердилось лабораторно – при этом заболевание протекало бессимптомно. Как рассказала руководитель Минздрава Кристина Албул, к середине июля в республику должны поступить еще 30 тысяч экспресс-тестов. В ходе заседания говорили и о будущей рыбницкой COVID-лаборатории. Главврач центральной районной больницы Владимир Иващенко рассказал о том, что подходящее помещение для размещения лаборатории уже найдено. При обсуждении закупки необходимого оборудования Вадим Красносельский посоветовал взять за основу опыт создания тираспольской лаборатории.
С сегодняшнего дня возобновлено полноценное движение междугороднего общественного транспорта. Руководители транспортных компаний, водители и пассажиры маршрутных такси должны соблюдать установленные ранее для пригородного транспорта правила работы в режиме карантина – обязательный режим санитарной обработки, ограничение по количеству пассажиров и другие. president.gospmr.org