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В Днестре выявлено превышение показателей по загрязнению воды

В Днестре выявлено превышение показателей по загрязнению воды

Купаться в Днестре сейчас запрещено. Специалисты Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, изучив пробы воды, заявили, что уровень загрязнения превышен в 50 раз. Последний раз такие показатели наблюдали в 2008 году, сообщает Первый Приднестровский телеканал.

«Мы сейчас берём анализы на показательную микрофлору – кишечную палочку. Дожди смыли все нечистоты с берегов населённых пунктов, и всё идёт в Днестр. Поэтому показатели превышены в 50 раз», - рассказал врач по коммунальной гигиене Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Николай Панченко.

Кроме того, по его словам, лабораторные исследования воды из Днестра в районе Рыбницы показали наличие сальмонеллы – возбудителя дизентерии, пишет novostipmr.com

«Это уже патогенный микроорганизм. А если он есть в Рыбнице, то через некоторое время и в Тирасполе будет», - добавил Николай Панченко.

Контрольные замеры делают каждую неделю. Когда показатели воды в Днестре придут в норму, специалисты пока сказать не могут.
novostipmr.com
  • Сегодня, 11:55
  • DTV
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