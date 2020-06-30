Купаться в Днестре сейчас запрещено. Специалисты Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, изучив пробы воды, заявили, что уровень загрязнения превышен в 50 раз. Последний раз такие показатели наблюдали в 2008 году, сообщает Первый Приднестровский телеканал.
«Мы сейчас берём анализы на показательную микрофлору – кишечную палочку. Дожди смыли все нечистоты с берегов населённых пунктов, и всё идёт в Днестр. Поэтому показатели превышены в 50 раз», - рассказал врач по коммунальной гигиене Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Николай Панченко.
Кроме того, по его словам, лабораторные исследования воды из Днестра в районе Рыбницы показали наличие сальмонеллы – возбудителя дизентерии, пишет novostipmr.com
«Это уже патогенный микроорганизм. А если он есть в Рыбнице, то через некоторое время и в Тирасполе будет», - добавил Николай Панченко.
Контрольные замеры делают каждую неделю. Когда показатели воды в Днестре придут в норму, специалисты пока сказать не могут. novostipmr.com