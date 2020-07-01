Dnestr.TV

 
0

Офисы членов Европарламента были ограблены во время карантина

Офисы членов Европарламента были ограблены во время карантина

Воры воспользовались пандемией коронавируса, чтобы проникнуть в офисы депутатов Европейского парламента в Брюсселе, сообщает aqreqator.az.

Так, немецкий депутат Европарламента Нико Семсрот сообщил, что его офис был взломан, а оборудование, включая два ноутбука, было похищено. По его словам, в ноутбуках содержалась конфиденциальная информация, в том числе, о закрытых заседаниях парламента. Он допустил то, что, воры проникли в служебные кабинеты по меньшей мере пятидесяти его коллег. Семсрот сообщил, что впервые предупредил DG Safe (парламентскую службу безопасности) и спикера Европарламента Дэвида Сассоли шесть недель назад, призывая их «принять меры и сообщить всем членам Европарламента, что происходит что-то серьезное».

Информацию о незаконном проникновении в штаб-квартиру парламента подтвердил и итальянский депутат Массимо Казанова. Он написал в социальных сетях, что его офис был взломан и разграблен, но ничего ценного из него не пропало, передает Си-Эн-Эн. По словам депутата, неизвестные люди ворвались в его офис в Брюсселе, взломали замки шкафов в поисках ценностей, ничего не взяли, но «перевернули все вверх дном».

Здание Европарламента в Брюсселе фактически пустовало с марта, когда были приняты строгие меры изоляции в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса. Членам Европарламента и его сотрудникам было предложено работать на удаленном доступе из своих стран, а основное и дополнительные здания были закрыты для внешних посетителей.

Представитель парламента сказал CNN, что в службе безопасности законодательного органа получили сообщения о кражах еще в апреле и находятся в контакте с местной полицией и властями. «Мы предложили помощь и поддержку пострадавшим депутатам и связали их с местной полицией», — говорится в заявлении.

Он не предоставил подробностей того, сколько офисов было взломано. В заявлении парламента говорится о том, что в помещении Европарламента были введены усиленные меры защиты, в том числе задействованы дополнительные охранники, патрулирующие периметр и коридоры, и проводящие дополнительные проверки доступа к зданию.

  • Сегодня, 07:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна