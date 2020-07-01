Нынешняя Черноморка мало напоминает цветущий и благополучный Люстдорф. Запущенные улицы, необустроенный и опасный пляж и постоянная угроза оползня. Год назад в море сполз участок площадью 200 квадратных метров.
С февраля начали появляться новые трещины. Причина такой ситуации — отсутствие берегоукрепления. Еще в советское время сложную систему укреплений, защищающую Одессу от моря, построили между мысами Ланжерон и Большой Фонтан. А до Черноморки так и не дошли. Поэтому на здешнем пляже осталась лишь узкая полоска песка, которая с каждым годом уменьшается. Местные жители вспоминают, что когда-то здесь была лучшая в городе курортная зона, передает dumskaya.net
«От причала курсировали катера, и в центр, и в Ильичевск, куда надо. Люди могли на работу ездить, сейчас все это уничтожено. Когда-то это была красивая улица, здесь были аллеи с розами, скамейки, люди могли отдыхать», — говорит местная жительница Елена Акшаева.
«У меня очень болит душа, болит душа за Черноморку, болит душа за пляж, потому что никому ничего не нужно», — добавляет местная жительница Алла Маркевич.
Белее десятка баз отдыха, спасательная станция и причал для катеров. А еще - пляж шириной более 40 метром и длиной несколько километров. Таким 50 лет назад впервые увидел Люстдорф глава местного СОН Дмитрий Бурьян.
«Без причала, без пляжа, Черноморка стала никому не нужна. Если у власти нет денег, я все это понимаю, может привлечь каких-то инвесторов, каких-то предпринимателей, чтобы облагородить нашу Черноморку», — говорит Дмитрий Бурьян.
Именно в Люстдорфе в свое время появился первый в Одессе трамвай.
«С дачи Ковалевского и в Черноморку — первый трамвай. Мы хотим, чтобы у нас все было к лучшему. Чтобы все первое, все новое, все-таки появилось здесь», — говорит Елена Акшаева.
Местные жители опасаются, что если ситуация не изменится, Черноморка, которая когда-то задавала тон развитию всего региона, просто исчезнет с туристической карты Украины.