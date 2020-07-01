Dnestr.TV

 
0

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины

Нынешняя Черноморка мало напоминает цветущий и благополучный Люстдорф. Запущенные улицы, необустроенный и опасный пляж и постоянная угроза оползня. Год назад в море сполз участок площадью 200 квадратных метров.

С февраля начали появляться новые трещины. Причина такой ситуации — отсутствие берегоукрепления. Еще в советское время сложную систему укреплений, защищающую Одессу от моря, построили между мысами Ланжерон и Большой Фонтан. А до Черноморки так и не дошли. Поэтому на здешнем пляже осталась лишь узкая полоска песка, которая с каждым годом уменьшается. Местные жители вспоминают, что когда-то здесь была лучшая в городе курортная зона, передает dumskaya.net

«От причала курсировали катера, и в центр, и в Ильичевск, куда надо. Люди могли на работу ездить, сейчас все это уничтожено. Когда-то это была красивая улица, здесь были аллеи с розами, скамейки, люди могли отдыхать», — говорит местная жительница Елена Акшаева.

«У меня очень болит душа, болит душа за Черноморку, болит душа за пляж, потому что никому ничего не нужно», — добавляет местная жительница Алла Маркевич.

Белее десятка баз отдыха, спасательная станция и причал для катеров. А еще - пляж шириной более 40 метром и длиной несколько километров. Таким 50 лет назад впервые увидел Люстдорф глава местного СОН Дмитрий Бурьян.

«Без причала, без пляжа, Черноморка стала никому не нужна. Если у власти нет денег, я все это понимаю, может привлечь каких-то инвесторов, каких-то предпринимателей, чтобы облагородить нашу Черноморку», — говорит Дмитрий Бурьян.

Именно в Люстдорфе в свое время появился первый в Одессе трамвай.

«С дачи Ковалевского и в Черноморку — первый трамвай. Мы хотим, чтобы у нас все было к лучшему. Чтобы все первое, все новое, все-таки появилось здесь», — говорит Елена Акшаева.

Местные жители опасаются, что если ситуация не изменится, Черноморка, которая когда-то задавала тон развитию всего региона, просто исчезнет с туристической карты Украины.

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины

Одесская Черноморка вскоре может исчезнуть с туристической карты Украины
dumskaya.net
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Молдова снова уходит на карантин: Что запрещено жителям ...
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • Турция полностью открыла свои границы для всех стран, к ...
  • Вырази свое мнение
  • Постановление Правительства "О введении ограничительны ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • В диалоге рождается истина...
  • Без молдаван и белорусов - в украинской Затоке нет тури ...
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна