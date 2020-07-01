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В Одесской области военный продавал гранаты и взрывчатку с арсенала

В Одесской области военный продавал гранаты и взрывчатку с арсенала

Правоохранители изучают обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество.

В Одесской области правоохранители задержали военнослужащего, который продавал похищенные с арсенала боеприпасы, взрывчатые вещества и другое имущество. Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 7 июля.

По данным следствия, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетов, 12 касок, 12 гранат РГД-5, две дымовые шашки и 4,9 кг тротила, которые предварительно были похищены и вывезены из воинской части, военнослужащий планировал получить 110 тысяч гривен. После получения части денежных средств в сумме 28,5 тысяч гривен, военнослужащего задержали, пишет korrespondent.net.

Во время обыска по месту жительства мужчины и в машине обнаружены и изъяты 12 бронежилетов и касок, три гранаты Ф-1. Другие взрывчатые вещества нашли в «схроне».

Кроме того, 2 июля правоохранители задокументировали факт сбыта этим же военнослужащим двух гранат Ф-1 и РГД-5, бронежилета и каски за 5 тысяч гривен.

Сейчас изучаются обстоятельства совершения преступления и условия, при которых задержанный похитил и вывез из воинской части военное имущество. Ему готовится сообщение о подозрении по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

В Одесской области военный продавал гранаты и взрывчатку с арсенала

В Одесской области военный продавал гранаты и взрывчатку с арсенала

В Одесской области военный продавал гранаты и взрывчатку с арсенала
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:49
  • DTV
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