Пик будет достигнут к середине 2060-х, после чего начнется численность населения планеты пойдет на убыль. Численность мирового населения достигнет максимума в 9,7 миллиарда к 2064 году и сократится до 8,8 миллиарда к концу столетия, говорится в исследовании, проведенном Вашингтонским университетом в Сиэтле и опубликованном в Lancet.
В работе исследователей говорится, что в 23 странах, включая Японию, Испанию, Италию и Украину, численность населения сократится вдвое, а в странах Африки к югу от Сахары, напротив, утроится. Демографы предсказывают, что к 2100 году пожилых людей станет больше, чем молодых. В частности, в мире будет 2,4 миллиарда людей старше 65 лет и всего 1,7 миллиарда в возрасте до 20 лет.
Основными факторами, способствующими сокращению численности населения, называются расширение доступа к контрацепции и улучшение уровня образования женщин и девочек. Если же эти тенденции не сохранятся, численность населения будет расти и дальше.
Также прогнозируется, что показатели рождаемости сократятся с 4,6 рождений на одну женщину (данные по состоянию на 2017 год) до 1,7 к 2100 году. Если этого снижения рождаемости не произойдет, общий рост населения будет гораздо более значительным.
Ведущий автор исследования Кристофер Мюррей считает, что государства не должны искусственно влиять на количество желаемых детей в семьях. Вместо этого он призывает изменить миграционную политику в ряде стран.
«Лучшими решениями для поддержания текущего уровня населения, экономического роста и геополитической безопасности являются открытая иммиграционная и социальная политика, поддерживающая семьи, имеющие желаемое количество детей. Однако существует реальная опасность того, что в условиях сокращения численности населения некоторые страны могут рассмотреть политику, ограничивающую доступ к услугам по охране репродуктивного здоровья, что может иметь разрушительные последствия», — отмечает Мюррей.
«Крайне важно, чтобы свобода и права женщин стояли во главе повестки дня каждого правительства», — Кристофер Мюррей. Согласно прогнозу, численность трудоспособного населения в Китае сократится с 950 миллионов в 2017 году до примерно 360 миллионов к 2100 году, а в Индии — с 762 миллионов до 580 миллионов.
Соавтор исследования Штейн Эмиль Воллсет отмечает, что такие изменения в структуре населения поставят перед государствами новые дилеммы.
«Хотя сокращение численности населения является потенциально хорошей новостью в плане сокращения выбросов углерода и стресса для продовольственных систем, с увеличением числа пожилых людей и уменьшения числа молодых возникнут экономические проблемы. Меньшее количество работников и налогоплательщиков повлияет на способность стран генерировать богатства, необходимые для финансирования социальной поддержки и здравоохранения», — говорит Воллсет.
По прогнозам исследователей, в России численность населения будет неизменно сокращаться и в 2100 году составит около 106 миллионов человек. В Украине — упадет с 44,5 млн до 17,5 млн. Странами с наибольшим числом населения к 2100 году будут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан. На сегодняшний день топ-5 самых населенных стран планеты выглядит так:
1. Китай (1,439 млрд человек)
2. Индия (1,380 млрд)
3. США (331 млн)
4. Индонезия (273,52 млн)
5. Пакистан (220,9 млн).
Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, население Земли к 2050 году составит 10 миллиардов человек, а концу столетия вырастет до 11 миллиардов. nat-geo.ru