Небольшой шторм повредил заграждение вокруг затонувшего танкера и нефтепродукты загрязнили воды побережья.
Из потерпевшего крушение у одесского пляжа «Дельфин» танкера-бункеровщика «Делфи» 15 июля снова вылилось горючее. Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, пишет dumskaya.net.
Небольшое пятно на поверхности воды зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции. Отмечается, что загрязнение моря произошло из-за повреждения бонового заграждения вокруг судна во время вчерашнего волнения на море. Загрязненную поверхность воды обработали 100 литрами сорбента, после чего закрепили обратно боны.
«В данный момент загрязнение полностью локализовано», — сообщили в АМПУ.
По факту инцидента на судовладельца составили акт. Отметим, что это уже не первый разлив горючего из «Делфи». Впервые масштабный разлив заметили 21 июня. Горючее продолжало сочиться из судна и в последующие дни. Пятно нефтепродуктов растекается в сторону городского пляжа Ланжерон и уже достигло пляжа Отрада.
Завтра планируется операция по подъему «Делфи» со дна и постановке судна на киль.
Напомним, что танкер «Делфи» потерпел крушение возле одесского пляжа 22 ноября 2019 года. Судно обещали убрать до начала курортного сезона, но оно все еще на месте. Судовладелец с начала июля начал подготовку к подъему «Делфи» при помощи надувных баллонов. Срок проведения этих работ истекает 25 июля, и если судовладелец не успеет — Администрация морских портов Украины угрожает британским судом.