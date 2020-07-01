С начала 2020 года умерших в Украине зафиксировано вдвое больше, чем родившихся в этот период.
Численность населения Украины в период с января по май 2020 года сократилась более чем на 116 тысяч человек, при этом умерших за это время зафиксировано вдвое больше, чем родившихся. Об этом, в понедельник, 20 июля, сообщает Государственная служба статистики Украины в Facebook.
"Численность населения в Украине, по оценке на 1 июня 2020 составила 41,785 миллиона человек. В течение января-мая 2020 численность населения уменьшилась на 116,7 тысячи человек", - говорится в сообщении на странице Госстата.
По данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек, пишет korrespondent.net.
В службе отметили, что существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших приходится 48 рожденных.
Ранее ученые из Вашингтонского университета заявили, что численность населения Украины к 2100 году уменьшится до 17,6 млн человек по сравнению с официальным прогнозом 44,6 млн в 2017 году. korrespondent.net