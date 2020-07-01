Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста Максима Плохого, который держит в заложниках пассажиров автобуса в центре Луцка.
В частности, на странице президента в Facebook появилось видео, публикацию которого требовал злоумышленник, передает unian.net
В нем президент говорит о необходимости пересмотра фильма.
"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал Зеленский на русском языке.
Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который сейчас находится на Театральной площади.
По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие. Известно, что мужчина выражал возмущение "существующей системой в Украине". Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.
В области введен оперативный план "Заложник". Центр перекрыт полицией.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош ("Плохой").
Вечером террорист освободил трех заложников. unian.net