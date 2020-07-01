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Зеленский выполнил одно из требований "луцкого террориста"

Зеленский выполнил одно из требований "луцкого террориста"

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований террориста Максима Плохого, который держит в заложниках пассажиров автобуса в центре Луцка.

В частности, на странице президента в Facebook появилось видео, публикацию которого требовал злоумышленник, передает unian.net

В нем президент говорит о необходимости пересмотра фильма.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал Зеленский на русском языке.



Напомним, сегодня утром в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка", который сейчас находится на Театральной площади.

По предварительной информации, в заложниках от 10 до 20 человек. Злоумышленник имеет при себе взрывчатку и оружие. Известно, что мужчина выражал возмущение "существующей системой в Украине". Он отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей.

В области введен оперативный план "Заложник". Центр перекрыт полицией.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемым в захвате автобуса с заложниками является 44-летний дважды судимый Максим Кривош ("Плохой").

Вечером террорист освободил трех заложников.
unian.net
  • Вчера, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 41
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