После последней утечки содержание в морской воде нефтепродуктов превышено в 21 раз, отметили в горсовете Одессы. В Одессе после попытки подъема затонувшего танкера Delfi усилилось вытекание нефтепродуктов в Черное море. Об этом сообщает УНИАН в среду, 22 июля.
Так, сегодня мэр Одессы Геннадий Труханов во время сессии горсовета заявил, что этой ночью с судна снова произошла утечка нефтепродуктов, и отметил, что сейчас проводятся мероприятия по подъему судна. Он поручил профильным департаментам обратиться в администрацию Одесского порта с просьбой об установке дополнительных боновых заграждений, пишет korrespondent.net.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, после последней утечки содержание в морской воде нефтепродуктов превышено в 21 раз.
Местный активист, руководитель экологической организации Зеленый лист Владислав Балинский сообщил, что ситуация относительно Delfi усугубилась после попытки 18 июля приподнять танкер при помощи буксиров.
"Было просто плохо, а после попытки турбоподъема стало очень плохо. В первую очередь из-за полной безнаказанности и безалаберности работников АМПУ", – заявил Балинский.
Он уточнил, что проблема, в том числе в использовании неподходящих средств препятствования растеканию нефтепродуктов. В частности, по его словам, первоначально использовались не предназначенные для моря "речные" боны, которые слишком низкие, узкие и у них нет достаточной плавучести.
Сейчас ситуация несколько иная... Боны растянуты по всему периметру судна. В рабочем состоянии данные боны должны были обеспечивать локализацию пятна разлива ... Однако, на этот раз, они нерабочие. Банально травят воздух и теряют паспортные характеристики. И снова нефтепродукты попадают на пляжи Одессы, – сообщил Балинский, подчеркнув, что объемы вытекания значительно увеличились.
Общественник отметил, что 18 июля удалось поднять корпус судна минимум на 0,5 м. При этом все содержимое, которое еще на нем остается также сместилось, и начало изливаться в море, в том числе через образовавшиеся в корпусе свищи и технологические отверстия.
Как предполагает Балинский, значительная часть нефтепродуктов за вчерашний день и сегодняшнюю ночь уже оказалась в Одесском заливе. При этом, речь не только о «легкой пленке», а и о тяжелых фракциях.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию взять под личный контроль ситуацию с танкером Delfi. Глава Кабмина считает, что история с этим затонувшим судном затянута.
"Там продолжаются какие-то то ли манипуляции, или несостоятельность с решением этой проблемы со стороны судовладельца и местных органов власти. Я прошу вас взять под личный контроль", – сказал Шмыгаль.
Он добавил, что на сегодня проблема откладывается и судовладелец просит продления срока ликвидации судна.
"На этой неделе были попытки поднять судно и там тросы надорвались... Соответственно, провели расчеты – не все учли. До конца этой недели у них есть вторая попытка, после чего с судовладельцем говорили, что они будут отказываться от прав на судно. И тогда все операции уже будет координировать полностью, не только принимать в этом участие, а это уже будет ответственность Администрации морских портов", – сказал Криклий.
Напомним, нынешним летом одесский пляж Дельфин неоднократно закрывали из-за утечек с танкера Delfi.
Во время недавнего визита в Одессу президента Владимира Зеленского был назван предельный срок, в который судовладелец должен убрать танкер с пляжа – 20 июля. korrespondent.net