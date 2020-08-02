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Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Little Big стала абсолютным рекордсменом «Евровидения»

Российская музыкальная группа Little Big стала абсолютным рекордсменом музыкального конкурса «Евровидение». Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

Видеоклип к песне Uno побил рекорд «Евровидения», набрав за четыре месяца более 138 миллионов просмотров. В результате российский коллектив побил рекорд клипа Toy израильской исполнительницы Нетты, который набрал с марта 2018 года и по настоящее время 134,5 миллиона просмотров, передает lenta.ru.

При этом число просмотров клипа Little Big продолжает постоянно расти. Авторы публикации уверены, что к концу текущего года видео вполне может набрать более 150 миллионов просмотров.

В июне пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas. В комментариях к посту Little Big заподозрили в плагиате песен. Автор видео сравнила отрывок из композиции Uno, с которой группа собиралась представлять Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020», с треком My Humps, который The Black Eyed Peas выпустила в 2003 году. Схожести с этой композицией также были найдены в песне Little Big Go Bananas, вышедшей в 2019-м.


lenta.ru
  • Сегодня, 17:24
  • DTV
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