42-летний Александр Богуслаев, сын известного украинского промышленника и политика, главы предприятия по производству авиационных газотурбинных двигателей "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, купил итальянский остров Галлинара, находящийся в Лигурийском море.
Александр Богуслаев проживает в Княжестве Монако, но имеет гражданство государства Гренада. Он контролирует компанию Galinette из Монте-Карло, которая и купила остров за 10 миллионов евро у группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которые владели Галлинарой с 1970-х годов, передает mk.ru
Остров с 1989 года имеет статус природного парка, но доступ туристов туда запрещен. На острове сохранились руины бенедиктинского монастыря, а также подземная система коммуникаций, которую оставили солдаты вермахта со времен Второй мировой войны.