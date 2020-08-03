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Сын украинского олигарха купил итальянский остров

Сын украинского олигарха купил итальянский остров

42-летний Александр Богуслаев, сын известного украинского промышленника и политика, главы предприятия по производству авиационных газотурбинных двигателей "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, купил итальянский остров Галлинара, находящийся в Лигурийском море.

Александр Богуслаев проживает в Княжестве Монако, но имеет гражданство государства Гренада. Он контролирует компанию Galinette из Монте-Карло, которая и купила остров за 10 миллионов евро у группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которые владели Галлинарой с 1970-х годов, передает mk.ru

Остров с 1989 года имеет статус природного парка, но доступ туристов туда запрещен. На острове сохранились руины бенедиктинского монастыря, а также подземная система коммуникаций, которую оставили солдаты вермахта со времен Второй мировой войны.

mk.ru
  • Вчера, 20:24
  • DTV
  • Просмотров: 28
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