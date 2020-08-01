Теперь в связи с демонополизацией отрасли важно контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта, полагает глава госконцерна Укрспирт.
Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным компаниям. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун, передает korrespondent.net.
"С 1 июля госпредприятие Укрспирт больше не является монополистом", - подчеркнул он. По словам Блескуна, в связи с демонополизацией отрасли важно обеспечить контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта.
"Ранее мы сводили все объемы реализации. Видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - отметил он.
Как сообщалось, в Украине с 1 июля вступил в силу закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта. При этом производить спирт еще в течение года можно только на государственных спиртзаводах, которые скоро выставят на продажу. korrespondent.net