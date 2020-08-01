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В Украине появились частные производители спирта

В Украине появились частные производители спирта

Теперь в связи с демонополизацией отрасли важно контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта, полагает глава госконцерна Укрспирт.

Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным компаниям. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил и.о. директора "Укрспирт" Сергей Блескун, передает korrespondent.net.

"С 1 июля госпредприятие Укрспирт больше не является монополистом", - подчеркнул он. По словам Блескуна, в связи с демонополизацией отрасли важно обеспечить контроль со стороны государства за объемом производства и реализации спирта.

"Ранее мы сводили все объемы реализации. Видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля вступил в силу закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта. При этом производить спирт еще в течение года можно только на государственных спиртзаводах, которые скоро выставят на продажу.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:57
  • DTV
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