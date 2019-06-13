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Власти Украины анонсировали "большую распродажу тюрем"

Власти Украины анонсировали "большую распродажу тюрем"

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг, 6 августа, примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.

Как сообщает во вторник пресс-служба Минюста, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)", передает interfax.ru

"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре поселка Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было решено оптимизировать учреждение путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.
interfax.ru
  • Сегодня, 06:54
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