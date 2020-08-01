За месяц закупочная цена на газ для Украины выросла более чем на 50 долларов. К осени газ подорожает еще больше. В июле импортный газ для Украины подорожал сразу на 60%, сообщает Минэкономики.
Согласно данным ведомства, средняя таможенная стоимость импортного газа в прошлом месяце составила 3673,5 грн за 1 тысячу кубометров (140,62 долларов), передает korrespondent.net.
По сравнению с июнем цена выросла на 59,1% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за тысячу кубометров) и на 55,8% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).
При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,4% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на -11,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).
Стоимость импортного газа выросла впервые с октября прошлого года.
Отметим, цены на газ в Украине снижались с начала года, но с июля Нафтогаз начал их повышать.
В компании прогнозируют, что уже осенью цена на газ может повыситься почти на 40%. korrespondent.net