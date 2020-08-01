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Импортный газ для Украины резко подорожал

Импортный газ для Украины резко подорожал

За месяц закупочная цена на газ для Украины выросла более чем на 50 долларов. К осени газ подорожает еще больше.
В июле импортный газ для Украины подорожал сразу на 60%, сообщает Минэкономики.

Согласно данным ведомства, средняя таможенная стоимость импортного газа в прошлом месяце составила 3673,5 грн за 1 тысячу кубометров (140,62 долларов), передает korrespondent.net.

По сравнению с июнем цена выросла на 59,1% в долларовом эквиваленте (с 88,4 долларов за тысячу кубометров) и на 55,8% в гривневом эквиваленте (с 2357,3 грн за 1 тысячу кубометров).

При этом по сравнению с декабрем 2019 года цена импортного газа снизилась на 20,4% в долларовом эквиваленте (с 176,7 долларов за 1 тысячу кубометров), и на -11,1% в гривневом эквиваленте (с 4130,7 грн за 1 тысячу кубометров).

Стоимость импортного газа выросла впервые с октября прошлого года.

Отметим, цены на газ в Украине снижались с начала года, но с июля Нафтогаз начал их повышать.

В компании прогнозируют, что уже осенью цена на газ может повыситься почти на 40%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 17:58
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