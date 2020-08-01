В предыдущие месяцы на одесских пляжах выявляли загрязнения воды. На сегодня нельзя купаться в курортной Затоке.
Анализ воды на одесских пляжах показал, что она соответствует всем санитарным нормам и пригодна для купания. Об этом сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.
"Пробы воды взяли 3 августа на всех пляжах Одессы, а также в Овидиопольском, Лиманском, Белгород-Днестровском, Килийском и Татарбунарском районах, и они показали, что вода соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям", - отмечается в сообщении.
Исключением стали пляжи в курортной Затоке, где обнаружилось загрязнение морской воды вредоносными микробами, передает korrespondent.net.
Ранее сообщалось, что вода на пяти известных пляжах Одессы не отвечает требованиям.