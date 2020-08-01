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Румыния сохранила двухнедельный карантин для граждан Молдовы
Власти Румынии обновили список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, граждане которых обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде в эту страну. В него вошла и Молдова.
По данным Национального института общественного здоровья Румынии, обновленный список стран, входящих в “желтую” зону, начнет действовать с 11 августа, передает aif.md со ссылкой на publika.md
Кроме Молдовы в список вошли ещё 40 государств.
Так, гражданам, пребывающим из этих стран в Румынию, будет рекомендовано оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.
aif.md
- Сегодня, 06:25
- DTV
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