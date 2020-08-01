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No comment. На районе пели и плясали!

No comment. На районе пели и плясали!

В сквере Борисовский в Бендерах хорошее настроение подарил жителям муниципальный ансамбль «Приетения» и его вокальная группа. Концерт прошёл в рамках проекта «Мелодии бендерских парков».

Подобные музыкальные мероприятия будут организовывать каждый вторник и четверг до конца сентября. Музыкальная программа, а также место выступления творческих коллективов будут меняться каждую неделю.
Цель проекта – развитие творческой активности горожан, организация досуга всех возрастных категорий граждан, создание атмосферы единения людей.

  • Вчера, 18:09
  • DTV
  • Просмотров: 114
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