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Зеленский утвердил празднование Дня Независимости

Зеленский утвердил празднование Дня Независимости

Традиционно в День Независимости предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов власти.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины независимости Украины". Об этом сообщает 12 августа пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию 29-й годовщины независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни COVID-19, передает korrespondent.net.

В частности, 23 августа в День Государственного флага в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников ООС / АТО и общественности.

Кроме того, проведут церемонии возложения цветов к памятным знакам и местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС / АТО.

Предусмотрены также тематические культурно-художественные, медийные, выставочные и другие меры по донесению гражданам информации о важных событиях и персоналиях украинской истории, опыт национального государства.

Еще Кабмин намерен организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в обретение независимости, защита ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщалось, у Владимира Зеленского на День Независимости готовят шествие ветеранов.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:27
  • DTV
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