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В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке

В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддержке

Приднестровье в условиях экономического давления Молдавии как никогда нуждается в поддержке, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"В условиях, когда Молдова стремится разрушить промышленно-экономический базис нашего государства, провоцирует обнищание населения и социальную нестабильность, Приднестровье как никогда нуждается в поддержке", - сказал Игнатьев.

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что с 1 апреля крупнейшее машиностроительное предприятие Приднестровья завод "Электромаш" отправился в вынужденный простой. По его словам, это без преувеличения трагедия – без средств к существованию осталось порядка 600 работников только одного предприятия.

"К сожалению, проблемы испытывает не только этот завод. Как известно, сложности с экспортом продукции имеют и другие крупные промпредприятия ПМР, такие как "Молдавизолит" и "БЗЭ Потенциал". В общей сложности без зарплаты остались порядка 1500 работников предприятий", - отметил Игнатьев.

Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.

ОБСЕ заверила ПМР в приверженности мирным методам урегулирования, передает ria.ru
Приднестровье получило заверение от ОБСЕ в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения конфликта, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

"Буквально на днях состоялась встреча президента Приднестровья с действующим председателем ОБСЕ, в ходе которой мы получили заверения в приверженности исключительно мирным переговорным методам решения проблем", - сказал Игнатьев.

Министр также отметил, что сейчас не только перед Приднестровьем, но и перед другими участниками традиционного международного формата стоит задача вернуть Молдавию к нормальной работе за столом переговоров. "Только так можно обеспечить прозрачный и цивилизованный процесс урегулирования отношений между двумя государствами", - подчеркнул Игнатьев.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.
  • Сегодня, 10:42
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