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Президентский рейтинг Зеленского оказался в два раза выше, чем у Порошенко

Президентский рейтинг Зеленского оказался в два раза выше, чем у Порошенко

На Украине 33,4% граждан проголосовали бы за действующего лидера страны Владимира Зеленского, если бы выборы состоялись на предстоящей неделе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса центра «Социс» совместно с центром Разумкова, передает gazeta.ru

На втором месте оказался бывший украинский президент Петр Порошенко, за него отдать голоса готовы 17,8%.

Лидера «Оппозиционного блока» и ее фракции в Верховной раде Юрия Бойко готовы поддержать 15,7% респондентов, Юлию Тимошенко — 8,8%, Игоря Смешко — 7%, Анатолия Шария и Олега Ляшко — по 2,9% граждан.

10,5% украинцев вовсе хотят другого претендента на пост президента Украины.

Вариант «другой кандидат» выбрали 10,5% участников опроса.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля. В нем приняли участие 4000 респондентов старше 18 лет.

gazeta.ru
  • Вчера, 19:58
  • DTV
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