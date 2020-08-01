Президент ввел в состав СНБО Кирилла Шевченко, Ольгу Стефанишину и Олега Уруского, вывел - Евдокимова, Пристайко и Смолия. Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав СНБО, сообщает пресс-служба его Офиса в понедельник, 17 августа.
Согласно документу, в состав СНБО вошли председатель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает korrespondent.net.
Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий.
Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении своего внештатного советника Игоря Новикова. korrespondent.net