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Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет

Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет

Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года, сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии.

Проект развития трансъевропейской транспортной сети на €900 млн является приоритетным для украинских властей в рамках национальной программы Большая стройка. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, сообщил офис президента Украины.

Сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии, отметили в офисе президента. Консультанты ЕБРР проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов данного проекта, передает korrespondent.net.

В его рамках запланирован капитальный ремонт автотрассы М-05 Киев - Одесса протяженностью 300 км и строительство северной объездной дороги во Львове. Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.

Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, отметили в офисе президента.

Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:59
  • DTV
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