Ядовитые водоросли, появившиеся в искусственном озере, грозят региону экологической катастрофой. Специалисты считают, что водоем надо вновь соединить с Черным морем.
В Одесской области искусственное озеро Сасык, расположенное на границе Килийского и Татарбуранского районов, зацвело ядовитыми сине-зелеными водорослями, которые губят все живое, пишет korrespondent.net ссылаясь на Vgorode.
Площадь озера составляет около 210 квадратных километров, глубина до 2,7 метров.
Раньше на этом месте был лиман с лечебными грязями. В 70-х годах ХХ века лиман отделили от моря дамбой и водоем попытались опреснить.
Однако воплотить проект в жизнь не удалось. Вода стала пресной частично, а сельскохозяйственные площади, которые орошали этой водой, были испорчены. Были закрыты и грязелечебные курорты.
Глава Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев, называющий озеро экотеррористическим памятником советской эпохи, считает, что Сасык следует вернуть в первоначальное состояние. Озеро следует объединить с Черным морем и тогда оно будет спасено. korrespondent.net