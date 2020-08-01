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Озеро в Одесской области заполонили ядовитые водоросли

Озеро в Одесской области заполонили ядовитые водоросли

Ядовитые водоросли, появившиеся в искусственном озере, грозят региону экологической катастрофой. Специалисты считают, что водоем надо вновь соединить с Черным морем.

В Одесской области искусственное озеро Сасык, расположенное на границе Килийского и Татарбуранского районов, зацвело ядовитыми сине-зелеными водорослями, которые губят все живое, пишет korrespondent.net ссылаясь на Vgorode.

Площадь озера составляет около 210 квадратных километров, глубина до 2,7 метров.

Раньше на этом месте был лиман с лечебными грязями. В 70-х годах ХХ века лиман отделили от моря дамбой и водоем попытались опреснить.

Однако воплотить проект в жизнь не удалось. Вода стала пресной частично, а сельскохозяйственные площади, которые орошали этой водой, были испорчены. Были закрыты и грязелечебные курорты.

Глава Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев, называющий озеро экотеррористическим памятником советской эпохи, считает, что Сасык следует вернуть в первоначальное состояние. Озеро следует объединить с Черным морем и тогда оно будет спасено.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:09
  • DTV
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