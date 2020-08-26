Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.
Украина в новом рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" улучшила свой прошлогодний результат, поднявшись на 2 ступени, и заняла 45-е место. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего", - цитирует пресс-служба министра развития экономики Игоря Петрашко.
Отмечается, что в глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды, пишет korrespondent.net.
Отметим, в рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. В предыдущем рейтинге Украина занимала 65 место из 80. korrespondent.net