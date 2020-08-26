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Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира

Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира

Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды.

Украина в новом рейтинге "Глобальный инновационный индекс 2020" улучшила свой прошлогодний результат, поднявшись на 2 ступени, и заняла 45-е место. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы добились + 20 позиций в образовании и + 10 в R&D. Украина также сохранила 2-е место среди стран с доходом ниже среднего", - цитирует пресс-служба министра развития экономики Игоря Петрашко.

Отмечается, что в глобальном рейтинге рядом с Украиной такие страны: Вьетнам, Греция, Таиланд, Румыния, Российская Федерация и Индия. Возглавила рейтинг Швейцария, за ней следуют Швеция, США, Соединенное Королевство и Нидерланды, пишет korrespondent.net.

Отметим, в рейтинге лучших стран мира по итогам 2019 года Украина заняла 68 место из 73. В предыдущем рейтинге Украина занимала 65 место из 80.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:12
  • DTV
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