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Украина завоевала бронзу Евролиги-2020 по пляжному футболу

Украина завоевала бронзу Евролиги-2020 по пляжному футболу

Подопечные Костенко в поединке за бронзу разгромили Францию.
Сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2020.

Подопечные Николая Костенко на турнире в португальском Назаре переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3), после чего уступили Швейцарии и Португалии в двух матчах по 2:4.

В решающем матче последнего тура, в котором решалась судьба бронзовых медалей, Украина разгромила Францию с счетом 7:2. Французы остались четвертыми с одной победой над Германией, а немцы, проиграв все матчи, стали последними.

Швейцария и Португалия, выиграв все встречи Суперфинала, в последнем туре позже разыграют золото.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимали только 5 команд.
korrespondent.net
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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