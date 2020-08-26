Подопечные Костенко в поединке за бронзу разгромили Францию. Сборная Украины по пляжному футболу заняла третье место в Суперфинале Евролиги-2020.
Подопечные Николая Костенко на турнире в португальском Назаре переиграли сборную Германии по пенальти (3:3, пен – 4:3), после чего уступили Швейцарии и Португалии в двух матчах по 2:4.
В решающем матче последнего тура, в котором решалась судьба бронзовых медалей, Украина разгромила Францию с счетом 7:2. Французы остались четвертыми с одной победой над Германией, а немцы, проиграв все матчи, стали последними.
Швейцария и Португалия, выиграв все встречи Суперфинала, в последнем туре позже разыграют золото.
Добавим, что из-за пандемии коронавируса участие в Евролиге принимали только 5 команд. korrespondent.net