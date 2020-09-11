С 14 сентября в Тирасполе возобновляется функционирование логопедических, подготовительных к школе групп в соответствии со списочным составом, без учета занятости родителей. Соответствующее распоряжение было подписано и.о. главы города.
Разрешен прием воспитанников в возрасте от трех лет, наполняемость групп не более 20 детей, при условии предоставления справки с места работы обоих родителей (единственного родителя, законных представителей) или других документов, подтверждающих работу на территории республики, информирует тираспольская госадминистрация.
Принимать в группу детей будут с соблюдением всех мер по профилактике COVID-19. При приеме пищи, нахождении в одном помещении будет соблюдаться социальная дистанция.
В соответствии с «Регламентом по организации работы дошкольных организаций образования (в том числе коррекционных) в условиях сохранения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекций» будет обеспечено соблюдение санитарно-противоэпидемических мер. tirasadmin.org