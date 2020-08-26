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Важно для граждан Молдовы в Италии

Важно для граждан Молдовы в Италии

Для сиделок и домработниц в Италии введены четыре уровня зарплаты.

Все зависит от обучения и обязанностей и обязанностей кадров.

Изменено и название для работников данного вида услуг – семейный помощник, сообщила для портала stiridiaspora.ro председатель ADRI (Associazione Donne Romene in Italia – Ассоциации румынских женщин) Сильвия Думитраке.

– Благодаря новому контракту эта деятельность становится профессиональной, в которой основное внимание уделяется заботе о человеке, а не о доме, - отметила Думитраке.

По ее словам, в новом контракте проводится различие между домработницей и семейным помощником, а зарплата семейной медсестры или няни увеличивается на 100-116 евро в зависимости от выполняемой работы, если она ухаживает за инвалидами или несовершеннолетними.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 15:36
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