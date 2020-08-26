Для сиделок и домработниц в Италии введены четыре уровня зарплаты.
Все зависит от обучения и обязанностей и обязанностей кадров.
Изменено и название для работников данного вида услуг – семейный помощник, сообщила для портала stiridiaspora.ro председатель ADRI (Associazione Donne Romene in Italia – Ассоциации румынских женщин) Сильвия Думитраке.
– Благодаря новому контракту эта деятельность становится профессиональной, в которой основное внимание уделяется заботе о человеке, а не о доме, - отметила Думитраке.
По ее словам, в новом контракте проводится различие между домработницей и семейным помощником, а зарплата семейной медсестры или няни увеличивается на 100-116 евро в зависимости от выполняемой работы, если она ухаживает за инвалидами или несовершеннолетними.