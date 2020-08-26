Украина в январе-августе 2020 года импортировала свежих и охлажденных помидоров на 67,75 млн долларов, что на 82,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Она также отправляет помидоры на экспорт.
Так, в январе-августе прошлого года Украина импортировала помидоров на 37,17 млн долл., а в этом году за тот же период почти удвоила эти объемы. ТОП-3 импортеров этого продукта в Украину в этом году - Турция (51,28 млн долл.), Польша (10,18 млн долл.) и Нидерланды (2,59 млн долл.), передает unn.com.ua со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
В то же время, на экспорт в январе-августе 2020 года Украина отправила помидоров на 2,42 млн долл., что меньше на 14,12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда экспорт составил 2,8 млн долл. Самыми большими ценителями украинских помидоров в этом году оказались Польша (1,08 млн долл.), Беларусь (662,35 тыс. долл.), Молдова (549,63 тыс. долл.).
Напомним, Украина на фоне коронакризиса потеряла почти 10% внешней торговли. unn.com.ua