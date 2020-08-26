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В Молдове высокопоставленных лиц могут обязать указывать рыночную стоимость имущества

В Молдове высокопоставленных лиц могут обязать указывать рыночную стоимость имущества

Высокопоставленные лица в РМ должны будут сообщать рыночную стоимость товаров, которыми они владеют, а также активов, принадлежащих более широкому кругу аффилированных лиц.

Министерство юстиции РМ сейчас работает над соответствующим законопроектом, передает point.md ссылаясь на agora.md

"Реформа Национального органа по неподкупности (ANI) длится годами, этот инструмент был создан, но все еще есть проблемы. Было решено, что в рамках проекта, который будет разработан, в декларации об активах должна быть указана не только цена товара согласно контракту, а также рыночная стоимость товара. Если будет большая разница, у ANI будет возможность позвонить и попросить объяснений", - сказал глава министерства юстиции Фадей Нагачевский в рамках передачи Punctul pe azi на TVR Moldova.

"Мы стараемся расширить круг аффилированных лиц, которые обязаны декларировать свои активы. Это делается, чтобы не останавливаться на определенном типе родственников, а расширить круг лиц, на которых депутат может зарегистрировать свое имущество. В этом суть проекта, который мы будем продвигать", - добавил чиновник.

Проект будет разработан и предложен на утверждение в этом году.

point.md
  • Сегодня, 05:08
  • DTV
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