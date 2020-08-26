Председатель Правительства Александр Мартынов обсудил систему закупок медпрепаратов и медоборудования с участниками созданной несколько месяцев назад рабочей группы. В нее вошли руководители Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, МВД, Счетной палаты и представители Прокуратуры ПМР.
«Механизм осуществления тендеров на протяжении нескольких лет совершенствуется. Изменены за прошедшие годы сами концепты, которые используются сейчас при осуществлении тендерных процедур. Тем не менее по-прежнему поступают сигналы, что возможны с большой долей вероятности злоупотребления при реализации закупок», – отметил Александр Мартынов.
Специалисты анализируют действующее законодательство, чтобы выявить слабые места. В частности, для более оперативного решения вопросов с приобретением и поставкой фармацевтической продукции подготовлен правовой акт. Он в значительной степени сократит время, затрачиваемое на проведение тендера и сопутствующих ему процедур (например, документооборот), сообщает novostipmr.com ссылаясь на правительственную пресс-службу.
«Мы пришли к решению, что на втором этапе тендера, когда уже идет конкурсный отбор предложений, до момента подписания договора вводится процедура экспертизы, которую проводит Минэкономразвития. Регламентом для подачи документов определено 5 рабочих дней с даты проведения второго этапа. Отмечу, что до этого нами наблюдался период предоставления документов от 45 до 60 дней. Потом процедура выдачи заключения – не более 8 рабочих дней на дачу заключения. И не более 5 рабочих дней назначается финальный процесс по подписанию договора. То есть мы с допустимых ранее 90 дней в состоянии провести все процедуры в срок до месяца», – сообщил вице-премьер Сергей Оболоник.
Кроме того, собеседники обменялись замечаниями и идеями насчет инструментов, которые позволят добиться конечной цели - без срывов, оптимально по соотношению «цена - качество» покупать лекарства и медицинские аппараты для нужд медучреждений.
Например, улучшений требует планирование потребностей со стороны лечебно-профилактических учреждений. Еще одно важное направление для переформатирования – повышение эффективности работы медико-технической комиссии.
«Её представители – а это в основном узкие доктора – делают техническое задание на оборудование. И возникают порой случаи, когда медик настаивает на конкретной модели без изучения аналогов от альтернативных производителей. В этой связи предлагается расширить состав комиссии, привлекая в нее больше профильных медиков и изучая все возможности рынка», - говорится в сообщении пресс-службы Правительства.
Премьер-министр нацелил участников совещания в течение месяца обобщить все прозвучавшие предложения и подготовить решения. novostipmr.com