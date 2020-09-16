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Какие необычные имена дают новорожденным в Москве

Какие необычные имена дают новорожденным в Москве

Летом в Москве родилось 51,6 процента мальчиков и 48,4 процента девочек, самыми популярными именами по-прежнему остаются Александр и София, из необычных имен этим летом встречались Муза, Гамлет, Данте, Марс и Венера, а также тематические — Июлиан, Август и Августа, сообщили в пресс-службе столичного управления загс.

Именем София (Софья) этим летом назвали 822 девочки, а самым популярным мужским именем — Александр — 722 мальчика.
"Кроме того, родители в Москве этим летом предпочитали называть детей творческими именами: Гамлетом назвали четырех мальчиков, имя Муза дали трем девочкам, а Арией назвали двух маленьких москвичек. Имя Данте дали одному малышу, а одну девочку назвали Джульеттой и Династией", — сообщили в пресс-службе.

Также родители дают детям тематические имена: два мальчика и две девочки были названы Августом и Августой, а одного мальчика назвали Июлианом. Четырех девочек этим летом назвали Венерой, двух мальчиков — Марсом, а одному малышу дали имя Космос, пишет ria.ru.

"Именами, которые входят в десятку популярных, были названы около 30 процентов детей летом в Москве. В десятку популярных женских имен входит Мария (644), Анна (601), Виктория (494), Алиса (478), Полина (429), Ева (427), Елизавета (424), Анастасия (386) и Александра (362). Среди мужских популярных имен в Москве — Михаил (664), Максим (646), Артем (560), Лев (523), Марк (467), Дмитрий (449), Иван (431), Матвей (424) и Даниил (391)", — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает пресс-служба, популярностью у москвичей также пользуются греческие и древнеславянские имена. Сто четырнадцать девочек получили имя Есения и еще столько же — Стефания, мужским именем Макар назвали 111 мальчиков, а именем Платон — 102. Лукой назвали 66 мальчиков, а именем Злата — 65 девочек. Именем древнегреческой богини Афины назвали 21 малышку, а именем Добрыня — 19 мальчиков.
ria.ru
  • Сегодня, 07:04
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