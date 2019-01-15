Ассоциация Promo-LEX представила доклад „Мониторинг финансирования политических партий в первом полугодии 2020 года”.
Доклад содержит констатации, сделанные наблюдателями Promo-LEX в результате гражданского мониторинга финансов политических партий, передает nokta.md
Финансовая отчетность политических партий в ЦИК за первое полугодие 2020 года
Пять политических формирований (ПТ, СДП, ПНЕ, ОПДРРМ, РПМ) представили полугодовые отчеты в ЦИК с опозданием, а другие девять (ДПСН, ПНИВ, NOI, ПЦСМ, ПМУЕМ, ППМ, ПРег, ПВ, ППО) не представили свои отчеты до 26 августа текущего года. Таким образом, в 1-м полугодии 2020 года доля соблюдения требований к отчетности составила 81%.
Ассигнования из государственного бюджета - основной источник доходов политических партий
В первом полугодии из 39 политических формирований 24 указали доходы на сумму 22 287 418 леев, а общее начальное сальдо на 1 января этого года составило 49 485 626 леев. Сумма заявленных расходов составила 24 270 754 лея, а конечный остаток на 30 июня 2020 года — 47 502 290 леев. Остальные 15 партий, представившие финансовые отчеты, не указали доходы и расходы.
Основным источником финансирования политических партий были ассигнования из государственного бюджета (74%). Таким образом, 24 политических формирования получили ассигнования в размере 16 415 065 леев.
Продвижение через благотворительные акции в условиях пандемии
Пандемия COVID-19 наложила свой отпечаток на политическую деятельность в первом полугодии 2020 года, поэтому количество масштабных публичных мероприятий и манифестаций сократилось, а большая часть мероприятий по политическому продвижению были напрямую связаны с благотворительными акциями в контексте пандемии.
В данном контексте 19 политических партий провели 1357 мероприятий по продвижению, рекламных акций, акций от двери к двери и политических встреч, пожертвовали оборудование в период пандемии и т.д. В то время как за этот же период 2019 года наблюдатели Promo-LEX сообщили о 1518 рекламных акциях и мероприятиях, проведенных 14 политическими формированиями.
Публичные средства, используемые в политическом продвижении
В течение отчетного периода, по данным наблюдателей, Политическая партия "Шор" (ППШ) взяла на себя заслуги за запуск проектов уличного освещения и восстановления дорог, реализованных за счет публичных средств как минимум в 9 случаях. Promo-LEX оценил затраты на соответствующие работы как минимум в 24 339 611 леев. В то же время выходит, что ППШ не понесла в связи с этим никаких расходов. Соответствующие подсчеты предназначены только для информирования общественности и не были учтены как незаявленные расходы.
Мероприятия по политическому продвижению, проводимые под эгидой незарегистрированной организации
Пять других политических партий (Либеральная партия, Румынская народная партия, партия „Союз спасения Бессарабии”, Политическая партия „Демократия дома” и Национал-либеральная партия) проводили мероприятия по политическому продвижению под эгидой и символикой Политического движения УНИРЯ (ПДУ). Эти действия повлекли за собой расходы, которые гипотетически должны были быть произведены с банковского счета ПДУ. Однако, согласно констатациям, финансовая прозрачность ПДУ осталась неизвестной в 1-м полугодии 2020 года.
Благотворительность или перенос имиджа?
Деятельность благотворительных фондов не заставила себя ждать и в первой половине 2020 года. Так, Благотворительный фонд „От души”, ассоциируемый с ПСРМ, Общественная ассоциация „За Оргеев”, связанная с ППШ, Фонд „Ренато Усатый”, ассоциируемый с НП, косвенно продвигали, ассоциируемые с ними партии. Подсчитанные расходы на эти мероприятия составляют не менее 1 568 678 леев, суммы, не заявленные партиями.
Незаявленные расходы
Ассоциация Promo-LEX констатировала, что 18 политических партий не сообщили обо всех расходах на общую сумму в 5 228 114 леев. С другой стороны, были подсчитаны 696 799 леев от Группы Pro Moldova (до регистрации в качестве политической партии).
Категории "Прочие расходы" и "Расходы на персонал" были категориями с самыми высокими подсчетами. В контексте пандемии отмечаем, что впервые в сообщенных в ЦИК расходах на публичные мероприятия и манифестации указаны значения, превышающие подсчеты, а если в них и есть расхождения, то они ниже, чем в предыдущие годы.
С полной версией доклада можно ознакомиться здесь.