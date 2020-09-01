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Ученые разработали слуховой аппарат за один доллар

Ученые разработали слуховой аппарат за один доллар

Устройство, лишенное изысков, поможет миллионам пожилых людей с проблемами слуха, у которых нет средств на приобретение дорогих устройств, считают разработчики.
В США, команда инженеров из Технологического института Джорджии представила слуховой аппарат, который можно собрать самому, потратив на комплектующие для устройства всего один доллар. Об этом рассказывает портал Sci Tech Daily.

“Главная проблема существующих слуховых аппаратов - это их цена. Так как средняя стоимость гаджета составляет около 4700 долларов. Их бюджетные аналоги стоят в районе полутысячи”, - сравнивают разработчики.

Чтобы снизить стоимость слуховых аппаратов, ученые отказались от дорогих цифровых сигнальных процессоров и установили вместо них электронные фильтры для регулировки частотных параметров.

“Эта деталь прячется в корпус, напечатанный на 3D-принтере, и питается от плоской или пальчиковой батарейки”, - поясняют ученые.

Ведущий автор разработки Сохам Синха и сам страдает потерей слуха.

“Я родился с потерей слуха и не пользовался слуховыми аппаратами до окончания средней школы. Этот проект предоставил мне возможность узнать, что я могу сделать, чтобы помочь другим людям, которые находятся в той же ситуации, что и я, но не имеют ресурсов для приобретения слуховых аппаратов”, - рассказал Синх, отвечая на вопрос, почему он решил заняться разработкой бюджетного гаджета для слабослышащих людей, пишет korrespondent.net.

В то же время, устройство не лишено минусов: пока его размер больше, чем у аналогов, а ожидаемый срок службы - полтора года. Менять батарейки в аппарате нужно раз в три недели.

Впрочем, как уверяют авторы гаджета, они продолжают работать над его размером. В ближайшее время они собираются выпустить компактную версию устройства, а затем перейти к клиническим испытаниям.

Известно, что по всему миру 230 млн человек в возрасте от 65 лет и старше испытывают проблемы со слухом. Обычно им становится трудно различать высокие звуки - писк электронных приборов, например - и определенные согласные. Трудно понять речь собеседника, фоновые шумы становятся непонятными и отвлекающими. Такие процессы могут, по мнению врачей, ускорять спад когнитивных способностей.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:48
  • DTV
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