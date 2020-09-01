Центризбирком Молдовы решил открыть 139 избирательных участков за рубежом.
26 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии в РМ было одобрено открытие 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова. Таким образом, будет открыт 31 избирательный участок в Италии, в России – 17, в Румынии – 13, в США – 12, во Франции – 8, Великобритании – 7, Германии – 6, в Испании – 5, по четыре избирательных участка будут открыты в Канаде и Ирландии, 3 – в Португалии. По два участка будут открыты в Бельгии, Израиле, Турции и Украине. По одному – в Австрии, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, ОАЭ, Швейцарии, Эстонии, Греции, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Нидерландах, Польше, Катаре, Швеции и Венгрии.
Согласно данным, которые представил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, до 16 сентября для участия в избирательном процессе 1 ноября заранее зарегистрировались 60 030 граждан Молдовы, пишет bloknot-moldova.md.
Дорин Чимил также отметил, что, согласно данным, предоставленным Министерством иностранных дел и европейской интеграции, несколько государств не разрешили открытие дополнительных избирательных участков, мотивируя это существующей ситуацией с пандемией. В частности, государство Израиль, не разрешило открыть избирательный участок в Хайфе. При этом чиновник уточнил, что финансовые ресурсы, выделенные на организацию избирательного процесса за рубежом, покрывают потребность в открытии 145 избирательных участков.
Согласно избирательному законодательству, открытие избирательных участков за рубежом осуществляется не позднее, чем за 35 дней до выборов.