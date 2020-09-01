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На выборах президента Молдовы за рубежом будут открыты 139 избирательных участков

На выборах президента Молдовы за рубежом будут открыты 139 избирательных участков

Центризбирком Молдовы решил открыть 139 избирательных участков за рубежом.

26 сентября, на заседании Центральной избирательной комиссии в РМ было одобрено открытие 139 избирательных участков за пределами Республики Молдова. Таким образом, будет открыт 31 избирательный участок в Италии, в России – 17, в Румынии – 13, в США – 12, во Франции – 8, Великобритании – 7, Германии – 6, в Испании – 5, по четыре избирательных участка будут открыты в Канаде и Ирландии, 3 – в Португалии. По два участка будут открыты в Бельгии, Израиле, Турции и Украине. По одному – в Австрии, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Чехии, Китае, Кипре, Дании, ОАЭ, Швейцарии, Эстонии, Греции, Японии, Латвии, Литве, Норвегии, Нидерландах, Польше, Катаре, Швеции и Венгрии.

Согласно данным, которые представил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, до 16 сентября для участия в избирательном процессе 1 ноября заранее зарегистрировались 60 030 граждан Молдовы, пишет bloknot-moldova.md.

Дорин Чимил также отметил, что, согласно данным, предоставленным Министерством иностранных дел и европейской интеграции, несколько государств не разрешили открытие дополнительных избирательных участков, мотивируя это существующей ситуацией с пандемией. В частности, государство Израиль, не разрешило открыть избирательный участок в Хайфе. При этом чиновник уточнил, что финансовые ресурсы, выделенные на организацию избирательного процесса за рубежом, покрывают потребность в открытии 145 избирательных участков.

Согласно избирательному законодательству, открытие избирательных участков за рубежом осуществляется не позднее, чем за 35 дней до выборов.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 06:50
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