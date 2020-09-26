Dnestr.TV

 
0

Порядок выплаты пенсий в России изменится

Порядок выплаты пенсий в России изменится

Все социальные выплаты с 1 октября перевели на карты платежной системы «Мир». Через другие системы получить их будет нельзя. Об этом пишет lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.

Альтернативой станет выплата наличными или перечисление на счет, к которому не привязана банковская карта.

Пенсионерам предлагают написать в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) заявление с новыми реквизитами.

Получателям иных выплат необходимо сделать то же самое в многофункциональных центрах (МФЦ). Это касается перечисления пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также всех выплат, которые положены малоимущим семьям.
lenta.ru
  • Сегодня, 06:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Раскрыто жестокое преступление. Подозреваемый в убийств ...
  • Принят во втором чтении: Автомобили из Приднестровья мо ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Суд рассматривает дело о банкротстве одесского оператор ...
  • Генерал В.Ю. Антюфеев награжден орденом "За службу Каз ...
  • Спорт объединяет
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Бюро по реинтеграции в Молдове объяснило отзыв представ ...
  • Это нужно живым
  • День, наполненный особым смыслом
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна