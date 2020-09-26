Все социальные выплаты с 1 октября перевели на карты платежной системы «Мир». Через другие системы получить их будет нельзя. Об этом пишет lenta.ru ссылаясь на РИА Новости.
Альтернативой станет выплата наличными или перечисление на счет, к которому не привязана банковская карта.
Пенсионерам предлагают написать в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) заявление с новыми реквизитами.
Получателям иных выплат необходимо сделать то же самое в многофункциональных центрах (МФЦ). Это касается перечисления пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также всех выплат, которые положены малоимущим семьям. lenta.ru