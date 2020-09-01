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Додон сообщил, о чем он договорился с Путиным (ВИДЕО)

Додон сообщил, о чем он договорился с Путиным (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон раскрыл подробности состоявшейся сегодня беседы в формате видеосвязи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и сообщил о достигнутых на ней договоренностях, передает Noi.md.

Он отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия наших стран в рамках стратегического партнерства.

С удовлетворением они констатировали продолжающуюся восходящую динамику двусторонних отношений, невзирая на пандемический кризис.

Президенты двух стран уделили особое внимание некоторым актуальным темам. В частности, 1 октября состоится молдавско-российский экономический форум в режиме телемоста, а 2 октября пройдет заседание в формате видеоконференции молдавско-российской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Игорь Додон обсудил с российским лидером процесс переговоров о получении Республикой Молдова российского кредита в размере 200 млн евро. Путин: "Россия окажет аграриям Молдовы гуманитарную помощь на 500 млн рублей"

Они говорили также о подписании соглашения о социальной защите, о предоставлении Российской Федерацией гуманитарной помощи на приобретение сельхозпроизводителями Молдовы 20 тыс. тонн дизельного топлива – для этого российская сторона готова выделить 500 млн рублей, а первый транш может быть перечислен в ближайшие дни.

При этом Игорь Додон подтвердил интерес молдавской стороны к поставкам российской вакцины от коронавируса, после того как она пройдет все этапы испытания и получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения.

Президент Молдовы озвучил российскому руководству свою просьбу разрешить молдавским студентам, обучающимся в Российской Федерации, прибыть к месту учебы. В этом же контексте он попросил Президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами.

Стороны пришли к соглашению о том, что по всем этим договоренностям в ближайшие дни состоится телефонный разговор между премьер-министрами Республики Молдова и Российской Федерации.


Noi.md
  • Вчера, 18:25
  • DTV
  • Просмотров: 40
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