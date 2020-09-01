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Футбольные клубы Молдовы получат за участие в еврокубках более 2 млн евро

Футбольные клубы Молдовы получат за участие в еврокубках более 2 млн евро

Четырем футбольных клубам Молдовы, завершим участие в турнирах "Лига чемпионов" и "Лига Европы" сезона 2020-2021 гг., УЕФА выплатит в общей сложности премий на 2,18 млн евро.

По предварительным данным, за участие в еврокубковых турнирах "Петрокуб-Хынчешть" и "Динамо-Авто" (Тирасполь) получат от организаторов по 240 тыс. евро, "Сфынтул Георге" (Суручены) - 500 тыс. евро, а "Шериф" (Тирасполь) - 1,2 млн евро, передает infotag.md

Суммы не окончательные. По завершении турниров они могут быть увеличены. Премии будут выплачены по окончанию сезона 2020-2021 гг.

В нынешнем розыгрыше, в связи с пандемией вируса, футбольным клубам на гостевые матчи было предписано летать только чартерными рейсами, на оплату которых УЕФА выделила по 40 тыс. евро.

ФК "Петрокуб-Хынчешть" и "Динамо-Авто" завершили участие после первого квалификационного раунда в Лиге Европы. "Сфынтул Георге" - после второго в Лиге Европы. А "Шериф" выбыл из турнира "Лиги чемпионов" после второго квалификационного раунда, и после третьего - в Лиге Европы.

Infotag.md
  • Вчера, 18:37
  • DTV
  • Просмотров: 63
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