Молдова и Приднестровье будут готовы приступить к политическому урегулированию конфликта в следующие три-четыре года.
Такое мнение высказал молдавский президент Игорь Додон в интервью телеканалу "Мир", которое было опубликовано в воскресенье, передает tass.ru
"Я считаю, что у нас хорошие шансы все-таки договориться. Я очень надеюсь, что следующие три-четыре года будут периодом, когда мы реально будем начинать процесс реинтеграции страны, [процесс] по решению приднестровского конфликта", - сказал Додон.
Он отметил, что наладил очень хороший диалог с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. "У меня было восемь встреч один на один с лидером Приднестровья, чего не делал ни один президент до меня. Все было заморожено с 2003 года", - отметил Додон. Он завершает свою работу на посту главы государства в этом году, однако опросы общественного мнения называют его сильнейшим кандидатом на выборах 1 ноября.
Как отметил Додон, решение приднестровской проблемы сделает Молдову намного сильнее.
"Укрепится наша государственность. И у нашей страны будет будущее", - подытожил президент.
Переговоры по Приднестровью идут в формате "пять плюс два" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). На этих встречах Кишинев выступает за скорейшее политическое урегулирование конфликта на основе сохранения территориальной целостности РМ путем предоставления Приднестровью некоего особого статуса, тогда как Тирасполь делает ставку в первую очередь на решение социально-гуманитарных вопросов взаимного сосуществования.
Режим Плахотнюка
Додон убежден, что у свергнутого в прошлом году олигархического режима Владимира Плахотнюка нет шансов вернуться к власти на предстоящих 1 ноября президентских выборах.
"Шансов снова взять власть в Молдове у олигархов практически нет. Они попытались скупать депутатов в парламенте, чтобы создать блокирующий пакет. У них это не получилось", - сказал Додон, напомнив, что у ставленников Плахотнюка также "не получилось отправить в отставку правительство" Иона Кику.
"Но мы понимаем, что они хотят реванша. Понимаем, что будут бороться за это. И мы очень внимательно следим за всеми процессами и расслабляться не будем", - сказал Додон, отметив, что молдавские прокуроры запросили экстрадиции олигарха из США в РМ, где он предстанет перед судом, но получили отказ. "Мы задаем себе вопросы, почему США его там прикрывают? Говорят, что юридические процедуры", - сказал Додон, выразив надежду, что справедливость восторжествует.
Летом фракцию Демократической партии Молдовы, которая вступила в правящую коалицию с поддерживающей Додона Партией социалистов, покинуло большинство из 30 депутатов. Они перешли в оппозиционную группу "Про Молдова" во главе с близкими к Плахотнюку бывшим спикером парламента Андрианом Канду и партию "Шор".
Стратегическое партнерство с Россией
Руководство РМ добилось восстановления стратегического партнерства с Россией, заявил Додон.
"Мы добились восстановления стратегического партнерства с Россией на всех уровнях", - сказал он.
Говоря о непростом этапе пандемии коронавируса и сопутствующего экономического кризиса, он заметил, что больше всего Молдове "помогала в течение этого периода Российская Федерация". "Пандемия очень многое поменяла в умах людей, во всем, что касается международного сотрудничества. На первом этапе, в первые два-три месяца, мы четко увидели, кто есть кто. И вспомнили хорошую пословицу русскую - старый друг лучше новых двух", - отметил лидер РМ. Он выразил особую благодарность за помощь в такое сложное время России, странам СНГ, Китаю.
Говоря о своем решении баллотироваться на второй срок на предстоящих 1 ноября президентских выборах, Додон напомнил, что в прошлом году в стране был свергнут олигархический режим, проводивший антироссийскую политику. "Олигархи бежали из страны, мы начали восстанавливать нашу экономику и страну. Я считаю, что было сделано очень много, но также запущено и много процессов, которые необходимо довести до логического конца", - отметил он. Это, по словам Додона, стало для него главной причиной баллотироваться на второй срок. Соответствующее решение было принято после консультаций с избирателями.
Практически все опросы общественного мнения называют Додона фаворитом на выборах. По мнению социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской Партии действия и солидарности, экс-премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре в 2016 году. Она уже обвинила власти в намерении сфальсифицировать результаты выборов и призвала своих сторонников к протестам.
Интеграционные проекты в СНГ
Додон высказался за вовлечение всех участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в новые интеграционные проекты на территории стран - членов организации. Он отметил, что от этого будет зависеть эффективность взаимодействия в данном регионе.
"Минусы [СНГ] в том, что есть много соглашений, которые не действуют и не работают", - сказал Додон, перечислив договора в сферах экономики, миграции и энергетики. "Они не действуют в полном объеме в рамках СНГ, потому что появились другие интеграционные процессы. Был Таможенный союз, сейчас ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим. ТАСС), в котором мы, кстати, стали наблюдателями", - отметил президент.
"И вот свободная торговля, которая была в рамках СНГ, уже регулируется и ограничивается нормами других проектов. Этот процесс нужно гармонизировать", - объяснил Додон, отметив сложность этой процедуры. "В идеале было бы, чтобы все страны СНГ в каком-то обозримом будущем стали наблюдателями в ЕАЭС, чтобы к ним начали применять если не те же нормы, то хотя бы эти страны стремились к этому, к этим стандартам. А там серьезные подвижки идут и в сфере торговли, и в энергетике, и в миграционных процессах, и в торговле услугами", - обратил внимание Додон.
"Для Запада мы чужие, а здесь мы свои. Мы хорошо друг друга понимаем. И когда мы держимся вместе, мы сильнее в переговорных позициях с теми же западными странами. Нужно сделать все возможное, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот интеграционный механизм", - считает он.
Внутренние дела Белоруссии
Додон считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
"Молдова не будет вмешиваться во внутренние дела дружественной для нас Белоруссии. И давать оценку действиям государственных структур, процессам демократическим, которые там происходят, думаю, ни одному государству не стоит. Потому что это внутренние дела страны", - сказал Додон. Он отметил, что, по сравнению с другими постсоветскими республиками, "руководство Белоруссии сумело сохранить все лучшее, что было в СССР и приумножить".
"То, что [президенту Белоруссии] Александру Григорьевичу [Лукашенко] удалось сохранить очень солидный экономический потенциал, дорогого стоит . Я бы хотел, чтобы в нашей стране были такие руководители, которые смогли бы все это сохранить", - сказал президент, напомнив, что за годы независимости в РМ "под диктовку западных экспертов" уничтожили сельское хозяйство, разрушили промышленный потенциал, в результате чего "почти треть граждан покинули страну, потому что не видели здесь будущего".
"У нас потенциал ВВП сейчас на 20% ниже, чем тогда, когда мы ушли из СССР. Поэтому мы эти 30 лет в экономическом и социальном плане потеряли, это надо признать. Белоруссия приумножила", - подытожил Додон. Сразу после выборов в Белоруссии президент Молдовы поздравил Лукашенко с победой, высказавшись за укрепление отношений между двумя странами.