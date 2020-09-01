Местный совет села Гура Быкулуй района Новые Анены отклонил предложение Центральной избирательной комиссии об открытии двух избирательных участков для избирателей из Приднестровья на президентских выборах 1 ноября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер парламента Александру Слусарь, пишет point.md ссылаясь на agora.md
"Местный совет села Гура Быкулуй, в котором Платформа DA представлена четырьмя советниками, большинством голосов отклонил предложение ЦИК об открытии двух избирательных участков для избирателей в Приднестровье", - сказал Слусарь.
Слусарь сообщил, что одной из причин, по которой депутаты приняли такое решение, может быть эпидемиологическая ситуация.
"Прежде всего, это эпидемиологическая ситуация. В этом селе не так много мест, чтобы люди могли прийти и проголосовать. Это запрещено в школах и детских садах. Но есть также много вопросов о количестве избирательных участков, которые решила открыть ЦИК. В Приднестровье границы закрыты до 1 декабря. Было необходимо 42 секции", - заявил Слусарь.
Политик заявляет, что Совет не будет выделять площади для открытия избирательных участков на территории села и не будет выдвигать кандидатов в избирательные бюро на этих избирательных участках.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла 42 избирательных участка для граждан с правом голоса из населенных пунктов на левом берегу Днестра (Приднестровский регион), муниципалитета Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.