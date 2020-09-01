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В Гура Быкулуй отказались открывать участки для приднестровцев

В Гура Быкулуй отказались открывать участки для приднестровцев

Местный совет села Гура Быкулуй района Новые Анены отклонил предложение Центральной избирательной комиссии об открытии двух избирательных участков для избирателей из Приднестровья на президентских выборах 1 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер парламента Александру Слусарь, пишет point.md ссылаясь на agora.md

"Местный совет села Гура Быкулуй, в котором Платформа DA представлена четырьмя советниками, большинством голосов отклонил предложение ЦИК об открытии двух избирательных участков для избирателей в Приднестровье", - сказал Слусарь.

Слусарь сообщил, что одной из причин, по которой депутаты приняли такое решение, может быть эпидемиологическая ситуация.

"Прежде всего, это эпидемиологическая ситуация. В этом селе не так много мест, чтобы люди могли прийти и проголосовать. Это запрещено в школах и детских садах. Но есть также много вопросов о количестве избирательных участков, которые решила открыть ЦИК. В Приднестровье границы закрыты до 1 декабря. Было необходимо 42 секции", - заявил Слусарь.

Политик заявляет, что Совет не будет выделять площади для открытия избирательных участков на территории села и не будет выдвигать кандидатов в избирательные бюро на этих избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) открыла 42 избирательных участка для граждан с правом голоса из населенных пунктов на левом берегу Днестра (Приднестровский регион), муниципалитета Бендеры и некоторых населенных пунктов Каушанского района.

Point.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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