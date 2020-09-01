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В Украине уменьшилась средняя зарплата

В Украине уменьшилась средняя зарплата

В прошлом месяце украинцы больше получали по сравнению с августом прошлого года, но меньше, чем в июле текущего года.

В августе 2020 года средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины составила 11 446 гривен. Это на 3,0% (на 358 гривен) меньше по сравнению июлем (11 804 гривен), сообщает Государственная служба статистики.

Так, по данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в августе 2020 года к августу прошлого года выросла на 6,0%, номинальная выросла на 8,6%.

Самая высокая начисленная зарплата в августе была в Киеве - 16 795 гривен, самая низкая - в Черновицкой области - 8 996 гривен. В большинстве областей размер зарплаты находится в пределах от 9 000 до 10 000 гривен, пишет korrespondent.net.

Также отмечается, что самую большую зарплату получают в сфере Информация и телекоммуникации - 19 827 гривен, самую низкую - Временное размещение и организация питания - 6 224 гривен, где зарплаты за месяц выросли на 7,0%.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает рост средней зарплаты на 15%.

Напомним, с 1 сентября в Украине повысили "минималку" до 5 000 грн, а в следующем году ожидается двойное повышение: с января до 6 000 грн, а с июля - до 6 500 грн.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:06
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