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На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря за год

На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря за год

В ночь на 28 сентября практически все магнитные обсерватории зафиксировали на Земле самую мощную магнитную бурю в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Физического института имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

— В возмущённом состоянии магнитное поле Земли провело трое суток до ночи 27–28 сентября, когда амплитуда колебаний возросла примерно в два раза до значений, соответствующих уровню 6-й шкалы, — уточнили в ФИАН, передает life.ru

Последний раз магнитные бури такой мощи обрушивались на нашу планету почти год назад — 25–26 октября. Следующие магнитные бури могут ожидать Землю 29 и 30 сентября, а затем с 21 по 23 октября. Согласно прогнозу, они будут менее сильными.

life.ru
  • Сегодня, 08:10
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